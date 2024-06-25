Erzurum'da acı ölüm! Bir aracın üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk öldü

Erzurum'da bir aracın üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Erzurum'da acı ölüm! Bir aracın üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk öldü

Erzurum'da T.D. (66) idaresindeki suv tipi araç, Rabiana Mahallesi'nde bir sitenin garajından çıktıktan sonra yokuş bitiminde yol üzerinde oturan A.C'nin (5) üzerinden geçti.

A.C’nin yanında bulunan bir çocuk da aralarındaki mesafe dolayısıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

A.C'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelip ekiplerden bilgi aldı, çocuğun yakınlarını teselli etti.


Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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