Erzurum Polisi Gelecek Biziz Projesi İçin Gençlerle Buluştu

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, gençleri terör örgütlerinin hedefinden uzak tutmak ve milli-manevi değerleri güçlendirmek amacıyla “Gelecek Biziz” projesi kapsamında Tekmanlı öğrenciler ile buluştu.

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Erzurum Polisi Gelecek Biziz Projesi İçin Gençlerle Buluştu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği iş birliğiyle gençlere yönelik anlamlı bir proje gerçekleştirdi. “Gelecek Biziz” projesi kapsamında, terör örgütlerinin gençleri hedef almasını engellemek, şiddete varan aşırılıklar konusunda farkındalık oluşturmak ve milli-manevi değerleri pekiştirmek amacıyla Erzurum’un Tekman ilçesinden 50 öğrenciye çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Projede yer alan öğrenciler, Erzurum’un tarihi ve turistik mekanlarını keşfetme fırsatı buldu. Gençler, Serra City AVM’de “Aybüke: Öğretmen Oldum Ben” filmini izleyerek hem keyifli vakit geçirdi. Ardından, Palandöken Kayak Merkezi’nde kızakla kayak yaparak karın ve sporun tadını çıkardılar.

Kaynak: İHA

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