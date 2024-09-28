Erzincan'lı İş Adamı 5 Bin Badem Ağacı Dikti

Kemaliye’nin Ocak Köyü’nde doğup büyüyen, 18 yaşında İstanbul’a giderek mobilya işletmesi kuran ancak doğduğu toprakları unutmayarak, Ocak köyünde yatırım yapan Rıza Erman, 6 yıl önce 230 dekarlık alana 5 bin adet badem dikti. Geçen 6 yılın ardından şimdilerde hasadı tamamlayan Erman, bu yıl 4 ton badem üretimi gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıllarda üretilen badem miktarı ise giderek artacak.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, köyüne tarımsal üretim için yatırım yapan Rıza Erman’ı bahçesinde ziyaret etti. Rıza Erman’ın 230 dekarlık badem bahçesinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Şahin, aynı zamanda İşadamı Erman’ın bahçesine kurduğu kurutma ve paketleme tesisini de gezdi.

Ocak Köyü’ne yaptığı tarımsal yatırımdan dolayı Rıza Erman’a teşekkür eden İl Müdürü Murat Şahin, “İstanbul’da iş kurmuş bir işadamımızın doğduğu toprakları unutmayarak burada 230 dekarlık alanda tarımsal üretime yatırım yapması hem bizim hem de Erzincan açısından gurur vericidir. Görüyoruz ki gayet modern bir badem bahçesi burada bizi karşılıyor. Erzincan’da son zamanlarda bu tür tarımsal yatırımları daha sık görmeye başladık. Dileğimiz odur ki Rıza Bey gibi işadamlarımız tarıma yatırım yapmaya devam etsin” diye konuştu.

Kemaliye’nin Ocak Köyü’nde hayallerini hayata geçiren İşadamı Rıza Erman, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek “Ocak Köyü’nde hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Doğup büyüdüğümüz bu topraklara ağaç dikmek bizim için son derece önemliydi. Burada insanlara istihdam sağlamak, Erzincan ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak, memleketimize faydalı olmak en büyük amacımız. İnşallah bu yatırımların devamı gelecek” diye konuştu.

Kaynak: İHA