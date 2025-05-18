Erzincan'ın Tarihi Meydanında Korkutan Alevler

Erzincan’da tarihi Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Erzincan'ın Tarihi Meydanında Korkutan Alevler

Erzincan'da şehir merkezindeki Buğday Meydanı’nda bulunan tek katlı sıralı haldeki iş yerlerinin çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Vali Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Kaynak: AA

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