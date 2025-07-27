Erzincan'da Sıcaktan Bunalan Ekşisu'ya Koştu

Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu Erzincan'da serinlemek isteyenler Ekşisu’da bulunan havuza akın etti.

Son Güncelleme:
Erzincan'da Sıcaktan Bunalan Ekşisu'ya Koştu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan’ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar mangal yakmanın yanında şifalı olduğu söylenen suya girerek eğleniyor.

Havaların aşırı ısınmasından dolayı Ekşisu’ya serinlemeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Hava çok sıcak. Millet su bulduğunda kendilerini suya atıyor. Çocuklar için de güzel. Çok derin olmadığı için tehlikeli de değil. Altını doldurmuşlar, gayet güzel olmuş. Serinlemeye geldik. Burası gayet güzel, tüm yerli ve yabancı turistlere tavsiye ediyoruz" diye konuştular.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sıcaklık bölge genelinde etkisini sürdürürken, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kontrolden Çıkan Araç Refüje Uçtu Kontrolden Çıkan Araç Refüje Uçtu
Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar
Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı
Aydın Efeler'de Korkutan Yangın Aydın Efeler'de Korkutan Yangın
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor... Bursa'dan Korkutan Haber... 4 Noktada Alevler Şiddetlendi Bursa'dan Korkutan Haber... 4 Noktada Alevler Şiddetlendi
Sektörde Büyük Kriz: Konkordatolar Patladı, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor Sektörde Büyük Kriz, Konkordatolar Patladı!
Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar! Yangından Kaçmak İçin Camdan Atladılar Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor