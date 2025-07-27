Erzincan'da Sıcaktan Bunalan Ekşisu'ya Koştu

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Erzincan’ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar mangal yakmanın yanında şifalı olduğu söylenen suya girerek eğleniyor.

Havaların aşırı ısınmasından dolayı Ekşisu’ya serinlemeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Hava çok sıcak. Millet su bulduğunda kendilerini suya atıyor. Çocuklar için de güzel. Çok derin olmadığı için tehlikeli de değil. Altını doldurmuşlar, gayet güzel olmuş. Serinlemeye geldik. Burası gayet güzel, tüm yerli ve yabancı turistlere tavsiye ediyoruz" diye konuştular.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sıcaklık bölge genelinde etkisini sürdürürken, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA