Erzincan'da Ramazan Akşamlarına Karagöz ve Hacivat Renk Kattı

Erzincan'da Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyalogları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çocuklar kahkahalar eşliğinde oyunu takip ederken, aileler bu nostaljik gösterinin keyfini çıkardı. Geleneksel Türk Tiyatrosunun önemli miraslarından biri olan Karagöz ve Hacivat, Ramazan gecesine neşe kattı.

Kaynak: İHA