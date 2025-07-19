Erzincan’da Motosiklet Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

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Erzincan’ın Atatürk Mahallesi 374. Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, M.T. idaresindeki 24 ABK 291 plakalı motosiklet ile İ.Ç.’nin kullandığı 07 ART 29 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yetkililer, yaralıların tedavi altında olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücülerden dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: İHA