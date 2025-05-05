Erzincan’da Kumar Oynayan 4 Kişiye Para Cezası

Erzincan’da bir işletmede gerçekleştirilen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 988 TL idari para ceza kesildi.

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Erzincan’da Kumar Oynayan 4 Kişiye Para Cezası

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince; bir işletmede kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 4 şahsın kumar oynadıkları tespit edilerek 9 bin 700 TL paraya ve kumarda kullanılan materyallere adli tahkikata esas olmak üzere el konuldu.

İşletmede kumar oynayan 4 şahsa 5326/34 maddesi gereğince 36 bin 988 TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibine ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlamak" suçundan suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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