Erzincan’da 8 Aylık Bebeğin Hayatını Bekçiler Kurtardı

Erzincan’da seyir halindeki bir araçta yaşanan panik dolu anlar yürekleri ağızlara getirdi. Boğazına yiyecek kaçan 8 aylık bebek, ailenin zamanında müdahalesi ve bekçilerin hızlı refleksi sayesinde hayata tutundu.

Son Güncelleme:
Erzincan’da 8 Aylık Bebeğin Hayatını Bekçiler Kurtardı

Olay, İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte seyir halinde olan araçta bulunan 8 aylık bebeğin aniden nefes alamadığı fark edildi. Büyük panik yaşayan aile, aracı yol kenarına çekerek çevreden yardım istemeye başladı.
Tam da bu sırada görev yerlerine gitmekte olan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler, durumu fark ederek hızlıca müdahale etti.

HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTARILDI

Bekçilerden biri, bebeğe Heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan yiyeceği çıkarmayı başardı. Nefesi açılan bebek, kısa süre içinde kendine gelirken, aile büyük bir rahatlama yaşadı. Bu kritik anlar ise caddede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak
Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı? Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı?
Tekirdağ’da ‘Çember-1’ Operasyonu Tekirdağ’da ‘Çember-1’ Operasyonu
Mersin’de Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı Mersin’de Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor
Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü
Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor