Erzincan’da 8 Aylık Bebeğin Hayatını Bekçiler Kurtardı

Olay, İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte seyir halinde olan araçta bulunan 8 aylık bebeğin aniden nefes alamadığı fark edildi. Büyük panik yaşayan aile, aracı yol kenarına çekerek çevreden yardım istemeye başladı.

Tam da bu sırada görev yerlerine gitmekte olan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler, durumu fark ederek hızlıca müdahale etti.

HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTARILDI

Bekçilerden biri, bebeğe Heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan yiyeceği çıkarmayı başardı. Nefesi açılan bebek, kısa süre içinde kendine gelirken, aile büyük bir rahatlama yaşadı. Bu kritik anlar ise caddede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA