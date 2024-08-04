Erzincan’da 2 Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 2’si Çocuk 8 Yaralı

Erzincan Yeni Çevre Yolu Kemah kavşağında trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.Ç., idaresindeki otomobil, Kemah kavşağında C.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine ilgili ekipler sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte 2’i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA