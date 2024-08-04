Erzincan’da 2 Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 2’si Çocuk 8 Yaralı

Erzincan'da iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Erzincan’da 2 Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 2’si Çocuk 8 Yaralı

Erzincan Yeni Çevre Yolu Kemah kavşağında trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.Ç., idaresindeki otomobil, Kemah kavşağında C.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine ilgili ekipler sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte 2’i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Erzincan’da 2 Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 2’si Çocuk 8 Yaralı - Resim : 1
Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosikletteki 2 Kişi YaralandıOtomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosikletteki 2 Kişi YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

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Erzincan Trafik kazası
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