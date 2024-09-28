Erzincan Emniyeti Tarafından Şehitler İçin Kur’an-ı Kerim Okundu

28 Eylül 1994 tarihinde Erzincan merkeze bağlı Kılıçkaya köyü kırsalında teröristlerle girmiş olduğu silahlı çatışmada şehit olan Enes Bediz ve tüm şehitler adına İl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliği personelince; İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, müdür yardımcıları ve farklı illerden gelen şehidin birlikte mesai yaptığı Özel Hareket Şube Müdürlüğünden emekli meslektaşlarının katılımıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti düzenlendi.

Emniyet Müdürü Zafer Baybaba düzenlenen programda, “30 yıl sonra şehidimizi unutmayan her daim ailesinin yanında olan bugün kendisini anmak üzere Erzincan ilimize gelerek bizleri onurlandıran aynı zamanda gururlandıran teşkilatımızın birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini gösteren, emekli olmuş ama vatan ve bayrak sevgisiyle kenetlenmiş kahraman özel harekat personelimize şükranlarımı ve saygılarımı sunarım” dedi.

Kaynak: İHA