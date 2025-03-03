Erenler’de Ramazan Şenlikleri Başlıyor

Erenler Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Ramazan Şenlikleri - Erenler Gönül Geceleri kapsamında bir çok etkinlik düzenleyecek.

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Erenler’de Ramazan Şenlikleri Başlıyor

Erenler Belediyesi, Ramazan ayına özel kapsamlı etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, 5 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da belediyenin hizmet binasında Ramazan Şenlikleri - Erenler Gönül Geceleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Ramazan bayramının birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak düzenlenen etkinliklerde, Ramazan tiyatrosu, ilahi dinletisi, semazen gösterisi ve çocuklar için özel gösteriler yer alacak. Başkan Dinç, "Mübarek Ramazan Ayı'nda vatandaşlarımızla bir araya gelerek manevi sıcaklığı hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız ve ailelerimiz için keyifli etkinlikler düzenledik. Ramazan'ın huzurunu paylaşmak için tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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