Erdek’te Motosikletli Kovalamaca Sonrası Yakalandı
Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu kaçmaya çalışan motosikletli sürücü yakalanarak idari para cezasına çarptırıldı. Söz konusu motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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Polis ekiplerinin verdiği bilgilere göre, plakasız motosikletiyle trafiğe çıkan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen bir sürücü, “dur” ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Cadde üzerinde motosikletini terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.
Yapılan incelemede şahsın, ehliyetsiz araç kullanmak, tescilsiz motosikletle trafiğe çıkmak ve polisin uyarısına uymayarak trafiği tehlikeye atmak gibi suçlardan cezalandırıldığı bildirildi. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kaynak: İHA