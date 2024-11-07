Erciyes Dağı’nda Rahatsızlanarak Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı

Kayseri’de Erciyes Dağı'na izinsiz tırmanış yapıp, yaklaşık 3 bin 850 metre yüksekliğe ulaşan Mustafa İsmet P. burada rahatsızlanarak ekiplere haber verdi. Ekiplerin 2 buçuk saatlik çalışması sonucu, dağcı mahsur kaldığı noktadan kurtarıldı.

Erciyes Dağı’nda Rahatsızlanarak Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı

Kayseri'de amatör dağcı Mustafa İsmet M. (26), saat 08.00 sıralarında zirve tırmanışı yapmak için izin almadan Erciyes Dağı'na çıktı. Dağın 3 bin 850 metre yüksekliğindeki Hörgüç Kaya mevkine ulaşan amatör dağcı, rahatsızlandığı fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Erciyes Dağı’nda Rahatsızlanarak Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı - Resim : 1

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, JAK ve UMKE ekipleri, dağcının kurtarılması için çalışma başlattı. Mustafa İsmet M., ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Erciyes Dağı’nda Rahatsızlanarak Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı - Resim : 2

PARA CEZASI KESİLDİ

Mustafa İsmet M.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisine izinsiz tırmanış yaptığından dolayı para cezası uygulanacağı bildirildi.

Erciyes Dağı’nda Rahatsızlanarak Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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