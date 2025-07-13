Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı 4 Saat Sonra Kurtarıldı
Kayseri'de, bir dağcı Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kaldı. Ekipler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından dağcıyı kurtardı.
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Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen dağcı O.G.C, tırmanışa devam edemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu dağcıya ulaştı. Bulunduğu yerden indirilen dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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