Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı 4 Saat Sonra Kurtarıldı

Kayseri'de, bir dağcı Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kaldı. Ekipler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından dağcıyı kurtardı.

Son Güncelleme:
Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı 4 Saat Sonra Kurtarıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen dağcı O.G.C, tırmanışa devam edemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu dağcıya ulaştı. Bulunduğu yerden indirilen dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Dünya Yeni Bir Tehdit Altında: Bilim İnsanları Alarma Geçti! Mantara Karşı İlaçlar Artık Etki Etmiyor Dünya Yeni Bir Tehdit Altında: Bilim İnsanları Alarma Geçti! Mantar İlaçları Artık Etki Etmiyor
Küçükçekmece'de Şoke Eden Kaza: Savrulup Servis Minibüsüne Çarptı Küçükçekmece'de Şoke Eden Kaza: Savrulup Servis Minibüsüne Çarptı
Bodrum Açıklarında Korku Dolu Anlar Bodrum Açıklarında Korku Dolu Anlar
Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor 20 Milyon Yumurtada Bakteri Alarmı! Hepsi Toplatılıyor
İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler