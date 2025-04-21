Erciş’te Yurtlig Kız Voleybol Turnuvası Coşkuyla Sona Erdi

Erciş'te düzenlenen Yurtlig Kız Voleybol Turnuvası, Kars, Ağrı ve Elazığ’dan gelen takımların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Erciş’te Yurtlig Kız Voleybol Turnuvası Coşkuyla Sona Erdi

Van’ın Erciş ilçesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Yurtlig Kız Voleybol Turnuvası, renkli anlara sahne oldu. 12 Dev Adam Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya Kars, Ağrı ve Elazığ’dan gelen öğrenci takımları katıldı. Büyük bir heyecana sahne olan turnuvada, takımlar mücadele ederken izleyicilere de keyifli anlar yaşattı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: İHA

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