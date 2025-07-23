Engelli Gencin Askerlik Hayali Gerçek Oldu: Üniformayla Gurur Yaşadı
Niğde'de yaşayan Aşkın Kürşat Berber, yıllardır kurduğu askerlik hayalini gerçekleştirdi.
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen temsili askerlik uygulaması kapsamında Berber, asker üniformasını giyerek bir günlüğüne vatani görev heyecanını yaşadı.
Askerlik görevini temsilen yerine getiren Berber’e, gün sonunda Terhis Belgesi ve Türk bayrağı takdim edildi. Asker olmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını belirten Berber’in mutluluğu ise gözlerinden okundu.
Kaynak: İHA