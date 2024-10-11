‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ Eğitimi

Yozgat Valiliği tarafından spor salonunda düzenlenen eğitim programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasında uyuşturucu ile mücadelede annelere büyük rol düştüğünü belirten Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, daha huzurlu ve güvenli bir gelecek için hep birlikte çalışılması gerektiğini aktardı.

Uyuşturucu ile mücadelede sadece kurumların yeterli olmadığını, vatandaşların da sahip çıkıp kendilerine destek olması gerektiğini aktaran Özkan, “Daha huzurlu bir Yozgat için birlikte hep beraber çalışalım. Bunun için de özellikle de annelerimizin gücüne ihtiyacımız var. Hiçbir anne baba evladına kötüyü yakıştıramaz. 'Benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum oraya gitmez' diyebilir ama belki bizim çocuğumuz değil ama komşumuzun çocuğu, mahallemizin çocuğu olabilir. Onun gönül diliyle yola çıkalım çocuklarımıza sahip çıkalım." dedi.

Konuşmaların ardından jandarma ve emniyet ekipleri tarafından hazırlanan madde bağımlılığının önlemesi için izlenilmesi gereken yollar sunum eşliğinde katılımcılara anlatıldı. Daha sonra jandarma narkotik köpeği “Pullu” gösteri sundu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, daire müdürleri, askeri ve emniyet personelleri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA