Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı, 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletiyle yola çıkan 12 yaşındaki G.D., otomobilin altında kalarak yaralandı.
Otomobil sürücüsü O.G. (29), cadde üzerinde ilerlerken aniden yola çıkan bisikletli çocukla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet devrilirken, G.D. yere düşerek bacağından yaralandı. Otomobil sürücüsü, yaralı çocuğu aracına alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer olayın detaylarını araştırıyor.
Kaynak: İHA