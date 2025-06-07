Elbistan’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Çalış Mahallesi yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Elbistan’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Çalış Mahallesi yolunda, 7 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. 46 AHF 928 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 46 ABL 919 plakalı otomobilin çarpışması sonucu, 46 AHF 928 plakalı araç takla attı. Kazada, her iki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş Trafik kazası
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