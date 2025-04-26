Elazığ’ı Dolu Vurdu
Elazığ merkez ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış, Arıcak ilçesine dolu olarak yağdı. Dolunun büyüklüğü yer yer misket seviyesine erişti.
Elazığ merkez ve bazı ilçelerindeki yüksek rakımlı noktalarında sağanak yağış etkili oldu. Arıcak ilçesinde ise dolu yağdı. Aniden bastıran ve misket büyüklüğüne ulaşan dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.
Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bırakırken, bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: