Elazığ’ı Dolu Vurdu

Elazığ merkez ve bazı ilçelerindeki yüksek rakımlı noktalarında sağanak yağış etkili oldu. Arıcak ilçesinde ise dolu yağdı. Aniden bastıran ve misket büyüklüğüne ulaşan dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bırakırken, bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: İHA