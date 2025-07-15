Elazığ’da Zincirleme Kaza: 4 Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

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Elazığ’ın Ataşehir Mahallesi Kuvay-ı Milliye Caddesi’nde, 15 Temmuz 2025 günü meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 23 DF 459 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 34 GJB 203 plakalı hafif ticari araç cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önce park halindeki bir hafif ticari araca ve bir başka otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, her iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA