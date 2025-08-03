Elazığ'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Birbirine Girdi

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Kaza, Doğukent Mahallesi Naci Görür Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA