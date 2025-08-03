Elazığ'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Birbirine Girdi
Elazığ’da meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Korkutan kazada bir kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kaza, Doğukent Mahallesi Naci Görür Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: