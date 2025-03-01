Elazığ’da Otomobil Apartman Boşluğuna Uçtu

Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna uçtu. Çevrede büyük paniğe neden olan kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA