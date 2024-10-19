Elazığ'da "Oto Show Fuarı" Açılış Yaptı

Elazığ Belediyesince Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen otomobil fuarı, Vali Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın katılımıyla açıldı.

22 Ekim'e kadar devam edecek olan fuarda, otomotiv firmaları kendilerine ayrılan stantlarda araçlarını sergiledi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yanı sıra çok sayıda otomobil modelinin sergilendiği fuarda, ziyaretçiler farklı otomobil markalarını yakından görme imkanı buldu.

Vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA