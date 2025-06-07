Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Elazığ-Malatya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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Elazığ-Malatya karayolunun 40. kilometresinde, 7 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında, N.T. idaresindeki 23 AFR 211 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 52 AAR 559 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme başlatarak olayın nedenlerini araştırmaya başladı.
Kaynak: İHA