Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Elazığ-Malatya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Elazığ-Malatya karayolunun 40. kilometresinde, 7 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında, N.T. idaresindeki 23 AFR 211 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 52 AAR 559 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme başlatarak olayın nedenlerini araştırmaya başladı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Trafik kazası
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