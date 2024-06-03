Elazığ'da hasta yakını doktoru darbetti

Elazığ Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli kadın doktor G.K., hasta yakını tarafından darbedildi.

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Bir hasta yakını, Elazığ Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. G.K.'dan yakını için ilaç yazdırmak istedi. Dr. G.K. ile hasta yakını arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını Dr. G.K.'ya saldırdı.

Alınan bilgiye göre, kadın doktoru darbeden kişi koridordaki hemşire ve diğer hasta yakınları tarafından odadan uzaklaştırıldı.

Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasta yakını olan kadını gözaltına aldı. Doktorun odasında yaşanan darp sırasında koridorda sesleri duyan hasta ve yakınlarının hareketliliği ile polisin aile sağlığı merkezine gelmesi merkezin güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Murat Gönül, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan G.K'nin evdeki hastasına ilaç yazdırmak isteyen bir kadın hasta yakınınca darbedildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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