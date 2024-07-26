Elazığ'da Feci Kaza: Otomobil Şarampolden Uçtu

Elazığ'da yoldan çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan aynı aileden 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da Feci Kaza: Otomobil Şarampolden Uçtu

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan aynı aileden 7 kişi yaralanırken, aracın onlarca metre yükseklikten uçuruma yuvarlanmasını fidan dikimi için açılan teras önledi.

Kaza, Elazığ merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sakabaşı Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıtaş köyü istikametinde olan İ.A. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Şarampole yuvarlanan araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, fidan dikimi için yapılan terasa takılan otomobil, yaklaşık 100 metrelik bir uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulduğu gözlendi.

Jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

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