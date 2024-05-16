Elazığ'da bozuk köy yolları için ayrılan bütçeden AFAD'a cip alınacak

Tasarruf Tedbir Genelgelerinin ardından AKP’li Elazığ İl Genel Meclisi üyeleri, köy yollarının yapımı için ayrılan 4 milyon 854 bin 958 lira ödeneğin 2 milyon 300 bin lirasını AFAD’a 4x4 jeep alımı için kullanılmasını Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla Meclis'ten geçirdi. MHP Elazığ Mali İdarelerden sorumlu il yöneticisi Osman Dilek, "Kış günü milletin evlerini yıktılar ama konteyner ve çadır ihtiyaçları karşılanmadı. Böyle elzem ihtiyaçlar varken siz yeni gelen müdürlere, yeni gelen kurumdaki insanlara araç tahsis etmek için bu parayı aktarırsanız burada bir anormallik olduğu düşünürüz" dedi.

"ELZEM İHTİYAÇLAR VARKEN MÜDÜRLERE ARAÇ TAHSİS EDİLMESİNİ ANORMAL BULUYORUZ"

Bozuk köy yollarının yapımı için ayrılan ödeneğin AFAD’a araç alımı için aktarılmasına tepki gösteren MHP Elazığ Mali İdarelerden Sorumlu İl Yöneticisi Osman Dilek, şunları söyledi:

"Bu para AFAD’ın kendi parası. Niçin ayrılıyor; yol yapımları için acil durumlarda sıkıntı zuhur ettiği zaman orada kullanılmak üzere 4 buçuk milyona yakın bir para ayrılır. Bizim İl Genel Meclisi üyeliği devam ettiğimiz yıllarda bir talep yine gelmişti.

Makam aracı almak için bir ödeneğin oraya aktarılması konusunda Meclis'ten yetki istediler. Biz o zaman itiraz ettik, reddettik. Tabii bizim süremiz doldu, biz ayrıldıktan sonra Mayıs ayında gündeme tekrar geldi. Araç alımı istiyorlar. Biz arkadaşlarımıza da söyledik. Bir tek MHP hayır dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi ve AK Parti'nin oylarıyla geçti. Yeniden Refah ve CHP'nin il genel meclis üyelerinin tam detaylı bilgi alamadıklarına bağlıyorum çünkü detaylı bilgiye sahip olmuş olsalardı bu işe hayır derlerdi. Biliyorsunuz köylülerimizde sıkıntılar devam ediyor. AFAD'ın bu parası varsa, köylülerin konteyner ihtiyacı var onları karşılasınlar. Kış günü milletin evlerini yıktılar ama konteyner ve çadır ihtiyaçları karşılanmadı. Böyle elzem ihtiyaçlar varken siz yeni gelen müdürlere, yeni gelen kurumdaki insanlara araç tahsis etmek için bu parayı aktarırsanız burada bir anormallik olduğu düşünürüz."

"BUNU HİÇBİR VİCDAN, AHLAK KABUL ETMEZ"

Araç alımının iptali için yetkililere çağrı yapan Dilek, şu ifadeleri kullandı:

“Meclis başkanına, ilin valisine, kurum müdürüne sesleniyorum. İlgili kim duyuyorsa onlara sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Köyde adam konteynerlikte yatacak, sokaklara eşyasını koymuş. Siz 4x4 cip alıyorsunuz. Devletimiz yukarıda bağırıyor ‘tasarruf’ diye. Üç yıllık araçları değiştiremezsiniz, kiralayamazsınız. Eski araçların modellerini sunmuşlar en yaşlısı iki buçuk üç yaşında. Bu araçları kullanmanda bir mahsur var mı? Yok. Burada parayı kullanmak sırf keyif ve saltanat başka hiçbir şey yok. Acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için ne gerekiyorsa yapın. Konteynerleri tamamlayın. Çadırları tamamlayın. Köylünün, vatandaşın, mağdurun ihtiyaçlarını karşılayın. Geri kalan para varsa istediğiniz lüks arabayı alın. Birde diyorlar ki tasarruf tedbirleri deprem bölgesinde biraz gözden geçirilecek. Kapsam dışı tutulmaya çalışıyor. Kardeşim deprem bölgesinde önce konteyner vereceksin çadır vereceksin, kendi vatandaşının, köylünün barınma, yeme, içme ihtiyaçlarını gidereceksin. Ondan sonra memura, müdüre, makam aracı tahsis edeceksin. Bunu hiçbir vicdan, ahlak kabul etmez. Buradan tekrar sesleniyorum. Bu işi bir gözden geçirin. Yol uzak değil. Bu araç alımına başta vali olmak üzere, meclis başkanı olmak üzere, AFAD müdürlüğü olmak üzere ve Ankara'daki yetkililer olmak üzere bu araç alım işini durdurulup vatandaşın konteyner ve çadır ihtiyaçlarının karşı olması için kullanılmasını talep ediyorum."

"SIKI BİR DENETİM, KONTROL ŞART"

Araç alımının gerekçesiyle ilgili kimseye bir şey sorulamadığını söyleyen Dilek, "O kurumlarda bir şekilde siyasi yolunu bulup o parayı değerlendiriyorlar. Burada sıkı bir denetim, sıkı bir kontrol şart. Meclis Başkanı'na buradan sesleniyorum; yangın aracı alınıyorsa eyvallah. Arama tarama kurtarma aracı alınsın. AFAD’la ilgili bir araç alınsın. Cumhuriyet Halk Parti yetkililerine ve Yenilen Refah yetkililerine sesleniyorum; bir sorun, ne yapıyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi tavrından, fikrinden hiçbir zaman taviz vermeyecektir. Aynı şekilde devam edeceğiz. Devletin malı Beytülmâlıdır amacı dışında kim kullanmaya teşebbüs ederse bizim belki fazla yaptırım gücümüz yok ama kamuoyu ile bu hadiseleri paylaşacağız. Gücümüzün yettiği kadar devlete yardımcı olma noktasında teşebbüste bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA