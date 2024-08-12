Dronu Görünce Kaçmaya Başladı
Elazığ'da bir vatandaş durakta beklediği sırada yaklaşan drondan kaçtı. Dronun ısrarla kovaladığı şahık durağın etrafında dönmeye başladı. O anları dron kameraya aldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde dron ile çekim yapan bir kişi, anayol kenarındaki durakta minibüs bekleyen şahsın yanına yaklaştı. Bir süre bakan ve ne olduğunu anlamaya çalışan şahıs, dronun üstüne gelmesiyle durağın arkasına kaçtı. Dronun dönmesiyle birlikte o da durağın etrafında dönmeye başladı.
Kaynak: İHA
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