Dronu Görünce Kaçmaya Başladı

Elazığ'da bir vatandaş durakta beklediği sırada yaklaşan drondan kaçtı. Dronun ısrarla kovaladığı şahık durağın etrafında dönmeye başladı. O anları dron kameraya aldı.

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Dronu Görünce Kaçmaya Başladı

Elazığ'ın Keban ilçesinde dron ile çekim yapan bir kişi, anayol kenarındaki durakta minibüs bekleyen şahsın yanına yaklaştı. Bir süre bakan ve ne olduğunu anlamaya çalışan şahıs, dronun üstüne gelmesiyle durağın arkasına kaçtı. Dronun dönmesiyle birlikte o da durağın etrafında dönmeye başladı.

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Kaynak: İHA

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