Elazığ’da Bir Köyde Su Sorunu Çözüldü

Yatırım programı dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Elazığ İl Özel İdaresi, hizmet alanındaki her noktada imkanlar ölçüsünde ihtiyaçları gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Baskil ilçesine bağlı Akuşağı Köyü ve 6 mezrasının uzun bir süreden beri devam eden su sorunu, yürütülen çalışmalarla çözüme kavuşturuldu. 2023 rakamları ile toplamda 12,5 milyon TL’ye mal olan içme suyu projesi çerçevesinde içme ve şebeke suyu tesisi ile GES yapım işi tamamlandı.

Kaynak: İHA