Elazığ Sivrice'deki Yangın İkinci Gününde Kontrol Altında

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Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Dikmen Köyü'nde 25 Temmuz Cuma samanlık ve ahırda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangına ilk olarak Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde müdahale etti. Soğutma çalışmalarının ardından yangın kısa süreliğine kontrol altına alındı ancak sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangın sırasında 2 orman işçisi dumandan etkilendi.

Yangınla mücadeleye 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 30 personel sevk edildi. Bölgenin sarp yapısı nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangına yalnızca karadan müdahale edilmesinin yetersiz kaldığını belirterek, “Yangında mücadele eden tüm ekiplere teşekkür ediyorum ancak yalnızca karadan müdahale edilen yangınlar şu an ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, yaptığı açıklamada, “İki gündür süren yangın dün itibarıyla kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına geçilmişti. Ancak rüzgar ve sıcak hava nedeniyle tekrar başlayan yangın devam etmekle birlikte şu anda kontrol altına alınmıştır. Ormanlık alana ilerleyişin durması sevindirici” dedi.

Kaynak: ANKA