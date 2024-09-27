El Frenini Unutunca, Olanlar Oldu! Araç Şarampole Uçtu

Van'ın Edremit ilçesinde sürücünün el frenini çektiği park halindeki araç, hareket ederek şarampole yuvarlandı. Olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

El Frenini Unutunca, Olanlar Oldu! Araç Şarampole Uçtu

Van'ın Edremit ilçesinde sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki hafif ticari araç, hareket ederek şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Süphan Mahallesi Çayüstü Sokak'ta park halindeki 32 NL 3229 plakalı araç, el freninin çekilmemesinden dolayı hareket etmeye başladı. Kimsenin içerisinde olmadığı araç, hızlanarak şarampole yuvarlandı. Kazada hasar alan araç, daha sonra vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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