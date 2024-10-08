El Freni Çekilmeyen Otomobil Eve Çarptı
Kocaeli'de el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir eve çarptı. Araç ev ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde rampada park halindeyken el freni çekilmediği için aniden hareket eden otomobil gecekonduya çarptı.
Gecekondu ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobilde ve çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. İkamette oturan vatandaşlar, evlerine çarpan aracın sesiyle korkuyla dışarı çıkarak, polis ekiplerine haber verdi.
Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA