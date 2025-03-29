Ekipler Alarma Geçti, Namaz Kılarken Bulundu

Düzce'de, denize girmek için gittiği sahilden sonra kendisine haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi. Denizde aranan kişi Cuma namazı kıldığı sırada bulundu.

Ekipler Alarma Geçti, Namaz Kılarken Bulundu

Almanya’dan Düzce’ye giden Tunç Denizgöçer, geri dönmesi gereken tarihte dönmeyince yakınları durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi. Denizgöçer’in en son Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkisinde görüldüğü bilgisi üzerine, denize girmiş olma ihtimaline karşı AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından hem denizde hem de karada arama çalışması başlatıldı.

NAMAZ KILARKEN BULUNDU

Denizgöçer, bugün plajdan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Altunçay köyünde Cuma namazı kıldığı sırada köylüler tarafından fark edildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için Akçakoca Devlet Hastanesi’ne götürülen Denizgöçer’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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