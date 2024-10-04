Ekim Ayında Kuşadası Denizinin Keyfini Çıkardılar

Ekim ayının gelmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen turistler Kuşadası’nın keyfini çıkartıyor.

Son Güncelleme:
Ekim Ayında Kuşadası Denizinin Keyfini Çıkardılar

Kadınlar Plajı ve Kuşadası’nın diğer sahillerinde, yaz aylarını aratmayan manzaralar dikkat çekiyor. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denizin ve kumun tadını çıkarmak için plajlara akın ediyor.

Aileler, gençler ve çocuklar denize girmeye devam ederken, denizin hala sıcak olması Ekim ayında bile sahillerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Sahillerdeki hareketlilik, Kuşadası’nın sonbaharda da yazdan kalma günler yaşadığını gözler önüne sererken, yeni hafta ile birlikte sıcaklık değerlerinin düşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var
Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon
Saadet Partisi'nden İstanbul'da İsrail Protestosu Saadet Partisi'nden İstanbul'da İsrail Protestosu
Samsun'da İşaret Dili İle Cuma Hutbesi Samsun'da İşaret Dili İle Cuma Hutbesi