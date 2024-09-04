Eğimli Arazide Yuvarlanan İnek, Böyle Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da yaylada eğimli arazide yuvarlanan bir inek, 1,5 kilometrelik yol açılarak kurtarıldı.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde yaşayan Ekrem Ersöz, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için Bayat Yaylası'na gitti. Buradaki eğimli arazide büyükbaş hayvanlardan biri 15 metre yüksekten yuvarlandı. İneğinin ayağa kalkamaması üzerine Ersöz, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makineleri yardımıyla arazide 1,5 kilometrelik yol açıldı. Yaralı inek, açılan yolla veteriner kontrolünde traktör römorkuna yüklenerek besihaneye getirildi.

Ersöz, ineğinin yayladan kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA