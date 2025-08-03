Edremit’te Uyuşturucu Operasyonu! 1 Gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit’te Uyuşturucu Operasyonu! 1 Gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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