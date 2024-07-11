Edirne'nin Bulgaristan Sınırında Orman Yangını: Bazı İtfaiye Erleri Yaralandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Ömeroba köyü ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek oluyor. Vatandaşlar, anız alanlarını traktör ile sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Bu arada alevlere müdahale eden bazı itfaiye erleri yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahale ettiği yangın rüzgar nedeniyle yangını yaklaşık 6 saat süren mücadele sonucunda kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA