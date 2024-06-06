Edirne'de yangın felaketi: 110 dönümlük buğday tarlası küle döndü

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Kocahıdır köyündeki bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın alevleri kısa sürede çevredeki tarlalara da sıçradı. Yangında 110 dönümlük ekili alanı kül etti.

Kocahıdır köyündeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevresindeki tarlalara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine vatandaşlar, köydeki su tankeriyle destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 7 çiftçinin tarlasında zarar oluştu.

Kaynak: AA