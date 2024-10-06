Edirne'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Son Güncelleme:
Edirne'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de çiseleyerek başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Edirne
Son Güncelleme:
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Demir Kapıya Sıkışan İnek Böyle Kurtarıldı Demir Kapıya Sıkışan İnek Böyle Kurtarıldı
Balıkesir'e Turist Akını! Sahiller Doldu Balıkesir'e Turist Akını! Sahiller Doldu
Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Kazanılıyor Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Kazanılıyor