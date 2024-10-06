Edirne'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de çiseleyerek başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA