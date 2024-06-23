Edirne'de alev alan biçerdöver 100 dekar buğday tarlasını küle çevirdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hasat sırasında biçerdöverin tutuşması sonucu çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Edirne'de alev alan biçerdöver 100 dekar buğday tarlasını küle çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde bir buğday tarlasındaki hasat sırasında biçerdöverde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Biçerdöverden sıçrayan alevler tarlaya sirayet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Alevlerin sıçradığı yaklaşık 150 dönüm anız alanı da yangından etkilendi.

Yangın nedeniyle biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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