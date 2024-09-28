Düzce’de Uyuşturucu Taciri ve Sokak Satıcısı Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 7 suç kaydı bulunan Z.K. (47) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Z.K. isimli şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA