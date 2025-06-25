Düzce’de Sebze Üretimine Güçlü Destek

Düzce’de atıl durumdaki araziler sebze üretimiyle yeniden değerlendirilirken, üreticilere dağıtılan fideler toprakla buluştu.

Son Güncelleme:
Düzce’de Sebze Üretimine Güçlü Destek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce’de sebze üretimini artırmak ve kullanılmayan tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan sebze fideleri toprakla buluşturuldu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun’un öncülüğünde sahada yapılan incelemelerde, dikimi gerçekleştirilen fidelerin gelişim süreci yakından takip edildi. Uzman ekipler, üreticilere zararlılarla mücadele yöntemleri ve bitki besleme teknikleri hakkında yerinde bilgi verdi.

Proje kapsamında hem atıl durumdaki arazilerin yeniden tarıma kazandırılması hem de yerel sebze üretiminin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda yapılan kontroller sayesinde sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik edilirken, ürün kalitesinin de belirli bir standartta tutulması sağlanıyor. Bu kapsamlı destekle birlikte Düzce’de tarımsal üretimin güçlenmesi ve çiftçilerin bilinçli üretim yapması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Spor Ayakkabıların Arkasındaki Küçük Halka Ne İşe Yarıyor? Sanılandan Çok Daha Fazlası… Spor Ayakkabıların Arkasındaki Küçük Halka Ne İşe Yarıyor? Sanılandan Çok Daha Fazlası…
Gece Yarısına Kadar Sürecek, Kritik Süreç Başlıyor! Gece Yarısına Kadar Sürecek, Kritik Süreç Başlıyor!
Şanlıurfa'da Temizlikçi Kadın 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti Şanlıurfa'da Temizlikçi Kadın 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Düzce'de Tarihi Eser Operasyonu: 133 Parça Ele Geçirildi Düzce'de Tarihi Eser Operasyonu: 133 Parça Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Mert Başaran Tarih Verdi: Düşecek Mert Başaran Tarih Verdi: Düşecek
5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor 5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar! 1 Tanesini Bile Servete Satıyorlar Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar
İslam Memiş 6 Ay Süre Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş 6 Ay Süre Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak