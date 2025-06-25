Düzce’de Sebze Üretimine Güçlü Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce’de sebze üretimini artırmak ve kullanılmayan tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan sebze fideleri toprakla buluşturuldu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun’un öncülüğünde sahada yapılan incelemelerde, dikimi gerçekleştirilen fidelerin gelişim süreci yakından takip edildi. Uzman ekipler, üreticilere zararlılarla mücadele yöntemleri ve bitki besleme teknikleri hakkında yerinde bilgi verdi.

Proje kapsamında hem atıl durumdaki arazilerin yeniden tarıma kazandırılması hem de yerel sebze üretiminin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda yapılan kontroller sayesinde sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik edilirken, ürün kalitesinin de belirli bir standartta tutulması sağlanıyor. Bu kapsamlı destekle birlikte Düzce’de tarımsal üretimin güçlenmesi ve çiftçilerin bilinçli üretim yapması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA