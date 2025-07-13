Düzce'de Otomobil Takla Attı! 2’si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

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Edinilen bilgilere göre, T.K. yönetimindeki 06 DG 2205 plakalı otomobil, Ankara’dan İstanbul yönüne seyir halindeyken Gümüşova rampalarında kontrolden çıkarak takla attı. Araç, takla atmasının ardından yolun sağ şeridinde ters şekilde durdu. Araçta bulunan 4 yaşındaki M.E.K., 8 yaşındaki Z.N.K., A.K. ve sürücü T.K. kazada yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile otoyol jandarma timleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA