Düzce’de Kar Yağışında Sevimli Dostlar Unutulmadı

Düzce’de etkisini gösteren yoğun kar yağışı, sokak hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiledi. Özellikle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olmak isteyen Çilimli Belediyesi, kent genelindeki mama dağıtım noktalarına mama bıraktı. Belediye ekipleri, “Bir kap mama, bir can kurtarır” diyerek vatandaşlara da destek çağrısında bulundu.

“SİZ DE KAPINIZIN ÖNÜNE BİR KAP MAMA BIRAKIN”

Belediye yetkilileri, zorlu kış şartlarında vatandaşların da sokak hayvanlarına yardımcı olabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Sizler de evlerinizin önüne bir kap mama ve su bırakarak sokaktaki sevimli dostlarımıza destek olabilirsiniz. Unutmayalım, bir kap mama bir canı hayatta tutar” denildi.

Kaynak: İHA