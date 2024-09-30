Düzce'de Kan Donduran Olay! Bir Kişinin Yanmış Cesedi Bulundu

Düzce'nin Samandere Yaylası'nda bulunan bir barakada, yanarak ölmüş bir kişinin cesedi bulundu.

Düzce'de Kan Donduran Olay! Bir Kişinin Yanmış Cesedi Bulundu
Fotoğraf: Arşiv

Düzce'nin Samandere Yaylası'nda barakada bir kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

Olay, günün ilk saatlerinde Merkez ilçe Beyköy beldesine bağlı Samandere Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayladaki barakada E.B. (25) olduğu değerlendirilen bir kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

Olayın şüpheli bulunması üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Düzce
Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı
Çorum'da 18 Yaşındaki Genç, Tartıştığı Kız Arkadaşı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı Çorum'da 18 Yaşındaki Genç, Tartıştığı Kız Arkadaşı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var... Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var...
Uşak Valisi, Yangın Bölgesine Gitti Uşak Valisi, Yangın Bölgesine Gitti