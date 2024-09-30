Düzce'de Kan Donduran Olay! Bir Kişinin Yanmış Cesedi Bulundu

Düzce'nin Samandere Yaylası'nda barakada bir kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

Olay, günün ilk saatlerinde Merkez ilçe Beyköy beldesine bağlı Samandere Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayladaki barakada E.B. (25) olduğu değerlendirilen bir kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

Olayın şüpheli bulunması üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA