Düzce’de Hortum Ev ve İşyerlerini Vurdu

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da oluşan hortum büyük panik yarattı. Denizde başlayan hortum sahile vururken ev ve işyerlerinde maddi zarar meydana geldi.

Düzce’de Hortum Ev ve İşyerlerini Vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Akçakoca'da denizde hortum oluştu. Karaburun mevkiinde denizde oluşan hortum bir anda sahile doğru yöneldi.

Düzce’de Hortum Ev ve İşyerlerini Vurdu - Resim : 1

Sahil kenarında bulunan işletmelerin çatılarını uçuran hortum, ormanlık alana doğru evlere de zarar verdi. Hortumun denizde ki oluşumunu kayıt altına alan bir vatandaş, hortumun sahile ulaşıp çatıları uçurduğunu an be an kaydetmesinin ardından bölgeden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

Düzce’de Hortum Ev ve İşyerlerini Vurdu - Resim : 2

Hortum evlere ve işletmelere zarar vermesinin ardından gözlerden kaybolurken, evlerde ve işletmelerde ki zarar kaydedildi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Düzce’de Hortum Ev ve İşyerlerini Vurdu - Resim : 3

Kaynak: İHA

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