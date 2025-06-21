Düzce’de Denize Giriş Yasaklandı: Kırmızı Bayraklar Sahillere Asıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici olarak yasaklandı.

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Düzce’de Denize Giriş Yasaklandı: Kırmızı Bayraklar Sahillere Asıldı
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Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 Haziran saat 13.15 itibarıyla ilçedeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Alınan kararla birlikte plajlara kırmızı bayraklar asıldı ve görevli cankurtaranlar vatandaşları uyararak denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkili olduğu bölgede yasağın ne zaman kaldırılacağı ise henüz netleşmedi. Kaymakamlık, 22 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde güncel bir değerlendirme yaparak kamuoyunu yeniden bilgilendirecek. Yetkililer, vatandaşların uyarılara dikkat etmesi ve sahillerdeki yönlendirmelere uyması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA

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