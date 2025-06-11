Durdurulan Otomobilden 9 Kaçan Göçmen Çıktı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir dinlenme tesisinde durdurulan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı.
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu M.A'nın (29) aracını otoyolun Hendek mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde durdurdu.
Araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, M.A. ise tutuklandı.
Kaynak: AA
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